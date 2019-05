नई दिल्ली। ओडिशा के कालाहांडी जिले से बड़ी सामने आई है। यहां बुधवार सुबह जेरिंग के पास एनएच -26 पर एक सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मारे गए सारे लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दुर्घटना का शिकार सभी लोग एक कार में सवार थे, जिसकों सामने से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।

Odisha: Five people of a family killed and two seriously injured after a truck rammed into a car at NH -26 near Jaring in Kalahandi district, early morning today. pic.twitter.com/KZZ01R5Ked