गुरुग्राम गमला चोरी मामले में एक शख्स गिरफ्तार, 40 लाख की कार से उतरकर की थी यह शर्मनाक करतूत

Gurugram Flower Pot Thief: गुरुग्राम में जी-20 समिट को लेकर सड़क किनारे लगाए गए गमलों की चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

One arrested for stealing flower pots installed for G-20 Summit in Gurugram, video went viral