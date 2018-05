सोलन। हिमाचल प्रदेश के कसौली में अवैध निर्माण हटाने पहुंची महिला अधिकारी पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस सवालों के घेरे में दिख रही है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उनकी तरफ से महिला अधिकारी की जान बचाने में कोई मदद नहीं की गई। वहीं बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारी शैलबाला शर्मा की हत्या पर संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर आप लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम आगे से कोई भी आदेश पारित नहीं करेंगे। लेकिन आज इस मामले ने एक और नया मोड़ लिया है। बता दें कि आरोपी होटल मालिक विजय सिंह को फरार हुए 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। डीजीपी मुख्यालय की ओर से आरोपी की फोटो जारी किया गया है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है।

मूकदर्शक बने रहे पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

सोलन के पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने दावा किया कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि जो भी शख्स आरोपी विजय सिंह के बारे में जानकारी देगा, उसको 1 लाख ईनाम के तौर पर दिया जाएगा। इस मामले में जब एसपी मोहित चावला से पूछा गया कि क्या उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी जो वारदात के समय मूकदर्शक बने रहे, तो चावला ने भरोसा दिलाया कि इस सारे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

तैश में आकर विजय सिंह ने चलाई थी गोली

गौरतलब है कि आरोपी विजय सिंह ने बिना इजाजत के ही अपने गेस्ट हाउस की तीन अवैध मंजिलें बनवा ली थी। मंगलवार को उसे जब गेस्ट हाउस खाली करने को कहा गया तो वह प्रशासनिक टीम से बहस करने लगा। इसके बाद तैश में आकर उसने अपनी रिवाल्वर से अवैध भवन गिराने गई महिला अधिकारी शैलबाला शर्मा पर गोली चला दी। गोली महिला के सिर में जा लगी। गोली सिर में लगने की वजह से शैलबाला शर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

#HimachalPradesh Police announced a reward of Rs 1 lakh for anyone who provides information about the absconding accused who shot dead Assistant Town and Country Planning officer in Solan's Dharampur pic.twitter.com/2P6zWz8QGU