दिल्ली: मौत का पुल बनता जा रहा 'सिग्नेचर ब्रिज', आज भी गई एक व्यक्ति की जान

नई दिल्ली। हाल ही में उद्घाटन के बाद दिल्ली की जनता के लिए खोली गई सिग्नेचर ब्रिज मौत का ब्रिज बनता जा रहा है। यहां दो दिन में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार सुबह-सुबह सिग्नेचर ब्रिज से एक और हादसे की ख़बर आई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि शुक्रवार को भी सिग्नेचर ब्रिज पर सेल्फी के चक्कर में दो लोगों की जान चली गई थी।

यह भी पढ़ें-प्रणब मुखर्जी ने मौजूदा हालात पर जताई चिंता, कहा- बढ़ती असहिष्णुता के दौर से गुजर रहा

One man died another injured after the motorcycle they were on, skidded and fell at Delhi's newly-inaugurated Signature Bridge, this morning. Two people had died yesterday in an accident at the bridge.