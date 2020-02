जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में सीजफायर का उल्लंघन, एक पाकिस्तानी सैनिक ढेर, कई घायल

नई दिल्ली। बड़ी खबर जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से आ रही है। लाख चेतवानी के बावजूद पाकिस्तान ( Pakistan ) अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कुपवाड़ा सेक्टर ( Kupwara Sector ) में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर ( Ceasefire Violation ) का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की। वहीं, भारतीय सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस हमले में एक पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गया, जबकि कई घायल हो गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में भारतीय सेना ने भी फायरिंग की। भारतीय सेना की कार्रवाई में एक पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया गया, जबकि कई पाकिस्तानी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को भारत में नीलम वैली की ओर से घुसपैठ कराने की कोशिश की गई। लेकिन, भारतीय सेनाओं ने उनके मंसूबे नाकाम कर दिए।

Indian Army sources: 1 Pak Army soldier killed, many others injured in Indian Army retaliation to ceasefire violation by Pak opposite Kupwara sector y'day. Pakistan has been trying to push terrorists into India from Neelam valley in Pakistan-occupied-Kashmir in the last few days. pic.twitter.com/Rugu2PaO0x