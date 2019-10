नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान की सेना और आईएसआई ने अनुच्‍छेद 370 समाप्‍त करने का बदला लेने के लिए लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद को जम्मू-कश्मीर सहित भारत के अन्य हिस्सों में आतंकी हमले की जिम्‍मेदारी सौंपी है। इन हमलों का मकसद राजनीतिक और पुलिस अधिकारियों के ठिकानों पर आतंकी हमलों को अंजाम देना है। इस लक्ष्‍य हासिल करने के लिए आतंकी संगठनों को अलग-अलग जिम्‍मेदारी सौंपी गई है।

जैश ए मोहम्‍मद को राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लश्‍कर ए तैयबा को आंतरिक सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले को करने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि हर्फ को शटडाउन सुनिश्चित करने के लिए कार्य सौंपा गया है।

With the help of Pak Army and ISI, terrorist organisations-- LeT, Hizbul Mujahideen and JeM have distributed responsibilities to carry out terror attacks in Jammu and Kashmir, other parts of India and for political and police killings



Read @ANI Story | https://t.co/niaI6awiaw pic.twitter.com/HAtUqGICzH