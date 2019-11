जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तन ने फिर तोड़ा सीजफायर, एक जवान शहीद

नई दिल्ली। बड़ी खबर जम्मू-कश्मीर से आ रही है। केजी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारी गोलीबारी की। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया है। फिलहाल, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह से ही पाकिस्तानी सेना ने कई इलाकों में सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के केजी सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। वहीं, मेंढर और और पुंछ सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। भारी गोलीबारी में यहां एक नागिरक को गोली लगी है, जिसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire again in Krishna Ghati (KG) sector, Poonch at 11:45 am today. Indian Army is retaliating.