Bihar Crime: सिवान के बाद पटना में डबल मर्डर से दहला बिहार, शीतला मंदिर के पास दो दोस्तों की गोली मारकर हत्या

Patna Double Murder: बिहार की राजधानी पटना में दो गुटों के बीच झड़प के दौरान दो दोस्तों की हत्या कर दी गई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की खोज में जुट गई है।

आज बिहार के सिवान में अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। इसके कुछ ही समय बाद पटना में डबल मर्डर की खबर ने बिहार दहला दिया है। ये घटना पटना के बायपास थाना इलाके के शीतला माता मंदिर के पास दक्षिण लोहा गोदाम के पास की है। ये दोनों ही स्कूटी पर थे और अपने घर लौट रहे थे तभी दूसरे गुट ने इनपर हमला कर दिया।

Patna Double Murder: Two youths shot dead by armed miscreants over land money