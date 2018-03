कोयंबटूर: तमिलनाडु में राजनीतिक संघर्ष की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को कोयंबटूर जिले के चिथापुडुर इलाके में बीजेपी ने के घर पर फिर से पेट्रोल बम से हमला किया गया।

BJP जिला अध्यक्ष की कार पर फेंका पेट्रोल बम

जानकारी के मुताबिक, ये हमला भाजपा के जिला सचिव सीआर नंदकुमार की गाड़ी पर किया गया है। जिस वक्त उनकी गाड़ी घर की पार्किंग में खड़ी थी, ये हमला उस वक्त किया गया। बीजेपी नेता नंदकुमार का घर रामालक्ष्मी नगर के मसकलीपलयाम रोड पर है। इस हमले में भाजपा नेता की कार बुरी तरह से डैमेज हो गई है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पेट्रोल बम अटैक की ये घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई है।

घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड

ये हमला किसने किया है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में किसी को गिफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

ईवी रामासामी की मूर्ति तोड़े जाने के बाद भी हुआ था हमला

आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर भाजपा दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमले की ये दूसरी घटना है। इससे पहले वेल्लोर में ईवी रामासामी के मूर्ति को तोड़े जाने के विरोध में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका गया था। अंधेरे में आए तीन से चार लोगों ने बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका था। इस घटना का भी एक वीडियो सामने आया था। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, इस हमले का आरोप लेफ्ट छात्रों पर लगा था। कुछ दिन बाद ही पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। बम फेंकने वाले आरोरोपियों की पहचान जीवननंदनम, गोपालन और गौतम के रूप में हुई थी।

आपको बता दें कि मूर्ति तोड़ने की घटनाओं के बाद सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी बीजेपी और लेफ्ट के बीच तनाव पैदा हो गया था। मूर्ति तोड़ने का सिलसिला त्रिपुरा से शुरू हुआ था।

