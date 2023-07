देश के बड़े गैंगस्टरों को ‘'काला पानी' भेजने की प्लानिंग, NIA की फूलप्रूफ स्ट्रेटजी, गृह मंत्रालय के मंजूरी का इंतजार

देश के बड़े गैंगस्टरों को ‘'काला पानी' भेजने की प्लानिंग, NIA की फूलप्रूफ स्ट्रेटजी, गृह मंत्रालय के मंजूरी का इंतजार

नई दिल्लीPublished: Jul 03, 2023 11:33:10 am Submitted by: Vikash Singh

Gangsters to Andamans Jail: देश के हार्डकोर और दहशतगर्द गैंग्स्टरों को तिहाड़ जेल से निकालकर राजधानी से 3600 किलोमीटर दूर काला पानी जेल के नाम से फेमस अंडमान निकोबार की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की प्लानिंग पर अगर गृह मंत्रालय की मुहर लग जाती है तो वाकई में गैंग्स्टर्स के लिए वह काला दिन साबित होगा।



Journey of Gangsters from Tihar to Andaman jail: हार्डकोर गैंगस्टर्स और सरकारों के नाक में दम करने वालों की अब खैर नहीं है। यह खबर सुनकर देश में गैंग्स्टर्स लॉबी के बीच खलबली मच सकती है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच सकती हैं। क्योंकि गैंग्स्टर लॉबी के नेक्सस को तोड़ने के लिए NIA ने एक फुलप्रूफ प्लान बनाया है।