हैदराबाद एनकाउंटरः पुलिस ने एनएचआरसी को सौंपी रिपोर्ट, टीम की जांच जारी

हैदराबाद। तेलंगाना पुलिस ने बीते मंगलवार को हैदराबाद के बाहरी इलाके में पशु चिकित्सक के साथ गैंगरेप और मर्डर के बाद आरोपियों के एनकाउंटर से संबंधित मामले की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सौंप दी है।

साइबराबाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों ने एनएचआरसी टीम को सभी विवरण प्रस्तुत किए, जो 6 दिसंबर के एनकाउंटर की जांच कर रही है। पुलिस ने शादनगर शहर के पास चटनपल्ली में इस जघन्य अपराध में शामिल सभी चार आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।

पुलिस ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद के पास महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में उनके द्वारा की गई जांच का सारा ब्योरा भेज दिया है। एनएचआरसी की सात सदस्यीय टीम ने मंगलवार को लगातार चौथे दिन एनकाउंटर से संबंधित अपनी जांच जारी रखी।

Bodies of the four accused who were killed in #TelanganaEncounter by police, have been brought to Gandhi Hospital in Hyderabad from Mahabubnagar Government medical college after the High Court ordered to preserve the bodies till December 13.