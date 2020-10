Punjab : जालंधर में कर्ज से दबे एक किसान ने की आत्महत्या, अब कर्जदाताओं ने किया ऋण माफ

नई दिल्ली। पंजाब प्रांत के जालंधर ( Jalandhar ) के मोसाहिब गांव के एक किसान ने कथित तौर पर आत्महत्या ( farmer commits suicide ) कर ली है। बताया जा रहा है कि किसान कर्ज चुका न पाने के कारण पिछले कुछ दिनों से काफी दबाव में था। कर्जदाता उस पर कर्ज वापस करने का दबाव बना रहे थे।

Punjab: A farmer in Mosahib village of Jalandhar district, allegedly died by suicide due to outstanding loans.



Police say, "Debt-ridden farmer Trilochan Singh committed suicide last night. He had almost Rs 17-18 lakhs outstanding loans, which his lenders have waived off now." pic.twitter.com/JO7rrqvzFZ