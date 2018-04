नई दिल्ली । पंजाब के लुधियाना में एक होटल के प्रबंध निदेशक पर कथित रुप से एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। एक महिला ने कथित तौर पर आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है जिसके बाद पुलिस ने आरोपी होटल के प्रबंध निदेशक के खिलाफ जांच शुरु कर दी है। साथ ही महिला ने होटल के प्रबंध निदेशक के पत्नी और बेटे पर भी रेप में साथ देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिये हैं। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Managing Director of a hotel based in Ludhiana has been booked for allegedly raping a woman, his wife & son also booked for allegedly attacking her. Further investigation underway. No arrests have been made as yet: Manisha Verma, Sub-Inspector & investigating officer. #Punjab pic.twitter.com/95pcOrUvIF