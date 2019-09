एक दिन में दूसरे धमाके से दहला पंजाब, तरनतारन में विस्फोट से दो की मौत

नई दिल्ली। पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के तरनतारन में बड़ा धमाका हुआ है। धमाका बुधवार देर रात का बताया जा रहा है। इस धमाके में दो लोगों की मौत हुई है। खास बात यह है कि धमाकों के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। आपको बता दें कि एक दिन में पंजाब में दूसरा बड़ा धमाका है। इससे पहले गुरदासपुर की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में 23 लोग की मौत हो चुकी है।

धमाके की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए. घटना की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस विस्‍फोट की प्रकृति क्‍या थी और किस कारण से यह धमाका हुआ।

गृहमंत्री की सेहत को लेकर आई सबसे बड़ी खबर, डॉक्टरों ने कह दी बड़ी बात, आज हो सकती है वापसी

Punjab: Latest visuals from the fire-crackers factory in Batala of Gurdaspur district where a fire broke out yesterday. 23 people died in the incident, 20 injured. pic.twitter.com/3Jl0gOXHBd