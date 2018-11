अमृतसर में है जाकिर मूसा की मौजूदगी, पंजाब पुलिस ने जारी किए वॉन्टेड के पोस्टर

अमृतसर। पंजाब में जैश-ए-मोहम्मद के लगभग सात आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद से पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। इस बीच शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने आतंकी जाकिर मूसा के पोस्टर रिलीज किए हैं। ये पोस्टर पंजाब के कई इलाकों में लगाए गए हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक, जाकिर मूसा उन्हीं के राज्य में छिपा है और किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहा है।

मूसा के अमृतसर में होने की मिली है जानकारी

जम्मू-कश्मीर में अलकायदा का कमांडर जाकिर मूसा इन दिनों पंजाब में छिपा हुआ है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने शुक्रवार को जाकिर मूसा के वॉन्टेड पोस्टर जारी किए। इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी के मुताबिक, जाकिर मूसा की मौजूदगी अमृतसर में है। गुरदासपुर के एसएसपी स्वर्नदीप सिंह का कहना है, ''हमें जाकिर मूसा के अमृतसर में होने के इनपुट मिले हैं, इसलिए हमने मूसा के वॉन्टेड पोस्टर रिलीज किए हैं, ताकि पब्लिक सतर्क रहे और उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी मिले तो हमसे संपर्क करे।''

पंजाब में घुसे बैठे हैं जैश के सात आतंकी

आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को एक लेटर के जरिए ये जानकारी दी कि जैश ए मोहम्मद के सात आतंकी पंजाब में दाखिल हो चुके हैं, इन्हें पहले फिरोजपुर में देखा जा चुका है। इस जानकारी के बाद से ही पुलिस ने पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखा है। इससे पहले बीते 5 नवंबर को पंजाब पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार भी किया था, जिनके संबंध जम्मू-कश्मीर के आतंकी संगठन गजवत उल हिंद से बताए जा रहे थे। साथ ही इन दोनों विद्यार्थियों के तार 14 सितंबर को मकसूदान पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड अटैक से भी हैं।

कौन है जाकिर मूसा

जाकिर मूसा जम्मू-कश्मीर में अलकायदा का चीफ है, जिसका असली नाम जाकिर रशीद भट्ट है।

