पंजाब: दलित मजदूर की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी, सरकारी नौकरी की मांग

नई दिल्ली। पंजाब के एक गांव में भयावह घटना के बाद तनाव फैल गई है। इस घटना में एक दलित मजदूर को कथित तौर पर पीटा गया और उच्च जाति के व्यक्तियों की ओर से जबरदस्ती पेशाब पीने को मजबूर किया गया व बाद में मजदूर ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मजदूर का परिवार राज्य सरकार से मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए और एक नौकरी की मांग कर रहा है।

यह भी पढ़ें-मेघालय में 95 साल पुराना चर्च जला, 2 लोगों की मौत

Punjab:Locals protest outside SDM office, Sangrur over incident where a Dalit Man died after being thrashed. Punam Kangra, Punjab State Scheduled Castes Commission member says "Have taken cognisance but there've been no arrests yet.We'll take action against erring cops too."(16.11) pic.twitter.com/DzR9Mu4Sc5