सलमान खान की हत्या की साजिश रहने वाले गिरोह का शूटर बिहार से गिरफ्तार, जमुई में छिपकर रह रहा था अपराधी

बॉलीवुड स्टार सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले गिरोह का शॉर्प शूटर बिहार से गिरफ्तार हुआ है। पंजाब के इस अपराधी पर हत्या, लूट, रंगदारी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज है। जमुई एसपी ने इस कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

Punjabi Shooter Karan Mann of Lakhbir Singh Landa Gang Arrested from Bihar who conspired to kill Salman Khan