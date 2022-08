पंजाब के मशहूर सिंगर जानी को मिली जान से मारने की धमकी, मुख्यमंत्री भगवंत मान और पुलिस को चिट्ठी भेजकर मांगी सुरक्षा

Punjabi Singer Jaani gets Threat: पंजाब सीएम भगवंत मान और राज्य पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी राज्य में अपराधियों का हौसला कमजोर होता नजर नहीं आ रहा है। अब अपराधियों ने पंजाब के एक और मशहूर सिंगर जानी को जान से मारने की धमकी दी है।

Punjabi Singer Jaani gets Threat: पंजाब में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से सितारों का जीवन दहशत में बीत रहा है। जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गुर्गों ने दिनदहाड़े सिद्धु मूसेवाला की हत्या की, उससे पंजाब के अन्य सिंगर और कलाकारों में जान को लेकर डर है। सिद्धू की हत्या के बाद पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश तो की, लेकिन इसके बाद भी गैंगस्टर द्वारा सितारों को फोन कर धमकी देने का सिलसिला जारी है। अब अपराधियों ने पंजाब के मशहूर सिंगर जानी को फोन कर हत्या की धमकी दी है।

