अहमदाबाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत, सुरजेवाला के खिलाफ वारंट जारी

अहमदाबाद। गुजरात स्थित अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली। वहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। राहुल गांधी के खिलाफ इस अदालत में गृह मंत्री अमित शाह को कथितरूप से 'हत्या आरोपी' कहने के मामले में मानहानि का मुकदमा चल रहा है।

Gujarat: Congress leaders Rahul Gandhi and Hardik Patel at a restaurant in Ahmedabad. Rahul Gandhi is in the city to appear before a court in connection with a defamation case filed against him, for calling Union Home Minister Amit Shah a "murder accused". pic.twitter.com/omllwBfW5Q

अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में अगली सुनवाई की तारीख 7 दिसंबर तय की है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बीते 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर यह टिप्पणी की थी।

इसके अलावा राहुल गांधी शुक्रवार को एक अन्य अदालत में भी पेशी के लिए पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के ऊपर टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा चल रहा है।

Gujarat's Ahmedabad court issues bailable warrant against Congress leader Randeep Surjewala for not responding to summons and not appearing in court today even after an undertaking was signed to appear, in connection with a defamation case. (file pic) pic.twitter.com/JCseGJt9mp