पुजारी की भेष में गुजरात में छिपा था राजस्थान का बलात्कारी 'बाबा', जूनागढ़ से हुआ गिरफ्तार

Rapist 'Baba' Arrested: राजस्थान का एक बलात्कारी 'बाबा' बीते दो साल से पुलिस को चमका देकर गुजरात में छिपा था। राजस्थान पुलिस ने उसपर 25 हजार रुपए का इनाम तक घोषित कर रखा था। अब उसे गुजरात के जूनागढ़ से गिरफ्तार किया गया है।

Rajasthan's 'Baba' hiding in Gujarat in guise of Priest, arrested from Junagadh