पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी जेल से आई बाहर, बेटी की शादी के लिए मिली 30 दिन की परोल

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मर्डर केस ( Rajiv Gandhi Assassination case ) में दोषी नलिनी श्रीहरन ( Nalini Sriharan ) गुरुवार को जेल से बाहर आ गई हैं। बेटी की शादी के तैयारी के लिए मद्रास हाई कोर्ट ( Madras High Court ) ने नलिनी को 30 दिन की परोल दी है। आपको बता दें कि नलिनी श्रीहरण ने कोर्ट से अपनी बेटी की शादी के लिए 6 महीने की परोल मांगी थी।

मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनको 30 दिन की परोल दे दी। दरअसल, नलिनी श्रीहरन ( Nalini Sriharan ) की बेटी लंदन में रहती है। इससे पहले 18 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट ( Madras High Court ) ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या ( Rajiv Gandhi Assassination Case ) के मामले में सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन की याचिका खारिज कर दी थी।

Nalini Sriharan, convict in Rajiv Gandhi assassination case, released on a month- long ordinary parole from Vellore central prison today, to make arrangements for her daughter's wedding. Madras High Court on 5th July granted her the parole. pic.twitter.com/Gi4p5usSu4