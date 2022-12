हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले IPS अफसर पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला को मारी तीन गोलियां

Submitted by:

साल 2005 में झारखंड की एक आदिवासी युवती ने तब के पुलिस आईजी सहित कई अन्य पर रेप का गंभीर आरोप लगाया था। महिला के आरोपों पर बाद में आईपीएस अफसर को नौकरी के बर्खास्त तक होना पड़ा था। आज इस महिला की एक शिकायत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन उससे पहले महिला पर रांची में जानलेवा हमला हुआ है।

Ranchi Firing on Sushma Baraik who filed rape case Against IPS Office