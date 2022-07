दिल्ली में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, किरायेदार युवक ने बहन के साथ मिलकर रेप की घटना को दिया अंजाम

रविवार को राजधानी दिल्ली के दो अलग-अलग इलाकों से दो बच्चियों के साथ रेप की घटना सामने आई है। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे मामले में फरार चल रहे आरोपी की तलाश जारी है।

Rape with 8 years old girl in New Ashok Nagar Area of Delhi