Red Fort violence : दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक और आरोपी मनिंदर सिंह गिरफ्तार

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर भारत को दुनियाभर में बदनाम करने की साजिश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में बुधवार को एक और युवक को गिरफ्तार किया गया है। ताजा मामले में पुलिस ने दिल्ली के स्परूप नगर निवासी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है।

लाल किला पर तलावार लहराते देखा गया था

बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन ( Farmer Protest ) की शुरुआत से वह नियमित रूप से सिंधु बॉर्डर पर जाता रहा है। उसे लाल किला हिंसा ( Red Fort Violence ) के समय तलवार लहराते हुए देखा गया था। अब दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

A Delhi Police SHO received minor injuries after he was attacked by an agitator at Singhu border y'day. Agitator was in inebriated state & was attempting to snatch a Policeman's car. When stopped, he attacked SHO with a sharp object & was arrested near Mukarba Chowk: Delhi Police