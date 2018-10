तिरुवनंतपुरम। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बीते माह आए आदेश के बाद से अब तक विरोध-प्रदर्शन में शामिल 3,345 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि राज्य भर में विभिन्न पुलिस थानों में 517 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

इस संबंध में सबरीमाला तांत्री परिवार के सदस्य और कार्यकर्ता राहुल ईश्वर को रविवार सुबह कोच्चि में गिरफ्तार किया गया। पुलिस को शिकायत मिली थी कि राहुल ईश्वर ने पिछले सप्ताह कोच्चि में एक संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे पर भड़काऊ टिप्पणी की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।

Thiruvananthapuram: Rahul Easwar taken into custody under IPC Section 153(for promoting enmity b/w groups on grounds of religion)for his statement that 'there were people ready to make wounds in their hand&spill blood in temple so that temple have to be closed down'.#Sabarimala pic.twitter.com/SbvoJNzviP