नई दिल्ली। टाटा स्टील कंपनी के बर्खास्त कर्मचारी ने कंपनी के ऑफिस में घुसकर सीनियर मैनेजर अरिंदमपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में टाटा स्टील के ऑफिस में वारदात के बाद हत्यारा कंपनी के पिछले गेट से निकलकर फरार हो गया। पुलिस कंपनी की ओर से दर्ज शिकायत पर जांच कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है।

पुलिस को कंपनी की ओर से की गई शिकायत के अनुसार आरोपी विश्वास पांडेय को अरिंदम की रिपोर्ट पर अनुशासनहीनता के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इसी रंजिश में उसने यह वारदात की। वह कई बार अपने बकाया राशि के लिए कंपनी आ चुका था। शुक्रवार को भी अपने हिसाब—किताब की बात करने के नाम पर कंपनी में आया था। विश्वास के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाहाबाद के रहने वाले आरोपी विश्वास पर कंपनी के अफसर व कर्मचारियों से बुरे बर्ताव का आरोप था। मामले की जांच अरिंदम पाल ने की थी। इसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था। वह पांच महीने से बर्खास्त था।

#Haryana: Senior Manager of Tata Steel shot dead by former employee in Faridabad . Mujesar SHO says,“Bullets were shot at senior manager by a former employee.He died on the way to the hospital. In initial reports,doctors say he was shot with 5 bullets s. Post-mortem reports awaited” pic.twitter.com/CNWhngKhAJ