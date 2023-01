पैसे की तंगी दूर हो इसलिए दे दी 9 साल के बच्चे की बलि, 12 दिन बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार

Submitted by:

Human Sacrifice: इस आधुनिक तकनीकी युग में भी कुछ लोग जादू-टोना पर विश्वास करते है। विश्वास भी इस कदर की मनोकामना पूरी होने की लालसा में बच्चे की बलि तक दे देते हैं। ताजा मामला दादर और नगर हवेली से सामने आया है। जहां पैसे की तंगी दूर हो इसलिए 9 साल के बच्चे की नरबलि दे दी गई।

Sacrifice of 9-year-old child, three accused arrested after 12 days