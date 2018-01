सुप्रीम कोर्ट से महमूद फारूकी को राहत, HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज

नई दिल्ली: बॉलीवुड की कामयाब फिल्मों में से एक 'पीपली लाइव' के डायरेक्टर महमूद फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उनके उपर कथित रूप से चल रहे रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महमूद फारूकी को बरी किए जाने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने महमूद फारूकी पर चल रहे रेप केस में उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को एक अमरीकी रिसर्चर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी। अब सर्वोच्च न्यायासय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 30 साल की एक अमेरिकी स्कॉलर ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें महमूद फारूकी को बरी कर दिया गया था. जस्टिस एस.ए. बोबड़े और एल नागेश्वर की बेंच ने कहा, ‘हम संतुष्ट नहीं हैं, हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह सुविचारित फैसला है.’

दोनों के बीच संबंध थे और दोनों एक-दूसरे को जानते थे- SC

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अजनबियों की मुलाकात का नहीं है, यह एक रिश्‍ता है जहां दोनों एक-दूसरे को अच्‍छी तरह से जानते थे। आपको बता दें कि पीड़िता ने महमूद फारूकी पर नशे की हालत में जबर्दस्ती करने का आरोप लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला अच्छा है।

याचिकाकर्ता की वकील ने कहा, कभी सहमति से नहीं किया सेक्स

याचिकाकर्ता की वकील विरिंदा ग्रोवर ने कोर्ट में दलील दी थी कि वह अच्छे दोस्त हैं और सहमति से सेक्‍स नहीं किया है। उन्‍होंने कहा कि निचली अदालत में इस मामले में बहस ही नहीं हुई है। इस दौरान वकील विरिंद ने कोर्ट को वो संदेश भी दिखाया, जिसमें उसने फारूकी को 'आई लव यू' लिखा था। अदालत ने वकील से कहा कि आपने भी कई मामालों में केस में जिरह की होगी लेकिन कभी पीड़िता ने 'आई लव यू' नहीं कहा होगा।

वकील ने बताया कि 1 बार दोनों के बीच हुई थी किस

इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दोनों दोस्‍त थे और एक दूसरे को जानते थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वह कितनी बार मिले और कितनी बार शराब पी, तो इस पर वकील ने कहा कि दो बार दोनों की मुलाकात हुई थी और एक बार दोनों ने एक दूसरे को किस किया था।

महमूद फारूकी केस में अब तक क्या हुआ?

आपको बता दें कि महमूद फारूकी को अगस्त 2016 में एक ट्रायल कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें सात साल की सजा भी हुई थी। हालांकि, फारूकी ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और

वहां उन्हें सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया गया था।

- 19 जून 2015 को पुलिस ने महिला की शिकायत पर फारूकी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने फारूकी को गिरफ्तार कर लिया था।

29 जुलाई 2015 को पुलिस ने इस केस में चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें फारूकी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्कॉलर के साथ उसके साउथ दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित घर में 28 मार्च 2015 को रेप को आरोपी ठहराया था।

