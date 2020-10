हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करेगा इलाहाबाइ हाईकोर्ट

नई दिल्ली। हाथरस गैंगरेप मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट हाथरस कथित गैंगरेप मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करेगा। सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ का कहना है कि हाथरस मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने से पहले, सीबीआई के लिए जांच समाप्त करना उचित है और बाद में इसका फैसला किया जाएगा कि केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या नहीं।

Supreme Court says all aspects of #HathrasCase, including security to the victim’s family & witnesses etc. will be looked by Allahabad High Court.



Court further said that CBI will file its status reports in Allahabad High Court https://t.co/CMkUtokVmf