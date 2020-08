Dehradun में स्कूली छात्र पर पुलिस अधिकारी ने दिखाई गर्मी, सिगरेट से दागने का आरोप

देहरादून। उत्तराखंड ( Uttarakhand police ) में एक बड़े पुलिस अधिकारी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। एक स्कूली छात्र ( school boy ) ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में तैनात अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी ( Senior Police Officer ) ने अपना रौब दिखाने के लिए उसकी पिटाई ( police assaulted ) की और उसे सिगरेट ( cigarette burns ) से भी जलाया। स्कूली छात्र की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक देहरादून ( Dehradun ) की पुलिस अधीक्षक स्वेता चौबे को इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में उत्तराखंड के महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि छात्र और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से शिकायती पत्र दिए गए हैं। देहरादून ( Dehradun police ) की एसपी स्वेता चौबे इस मामले की जांच करेंगी।

पीड़ित द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के मुताबिक वह 11 कक्षा का छात्र है। पीड़ित आरोपी पुलिस अधिकारी की बेटा का दोस्त भी है। मंगलवार को आरोपी पुलिस अधिकारी ने कथित रूप से स्कूली छात्र को बिंदाल पुलिस चौकी में बुलाया और उसके साथ मारपीट की और फिर बाद में उसके दाहिने हाथ को सिगरेट से भी जलाया।

A family has alleged that a police personnel of ADG rank has thrashed their son. A complaint has also been filed from the ADG's side alleging harassment from the boy's family. The case is being investigated by Dehradun's SP City: Ashok Kumar, DG law and Order, Uttarakhand pic.twitter.com/IphLncNNph