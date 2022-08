गुरुग्राम के इस मॉल में स्थित स्पा सेंटर में चल रहा था सेक्स रैकेट, दो महिला सहित 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Sex Racket in Gurugram: हरियाणा की मेट्रोपोलिटन सिटी गुरुग्राम में एक स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। मसाज सेंटर में काफी दिनों से चल रहे जिस्मफरोशी के इस धंधे का गुरुग्राम पुलिस ने आज भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

Sex Racket in Gurugram: स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा चलाने का उदाहरण पहले भी देश के कई शहरों से सामने आ चुका है। अब इसका ताजा उदाहरण हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आया है। यहां एक स्पा सेंटर में जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा था। गुरुग्राम पुलिस ने आज इस स्पा सेंटर पर छापेमारी कर इस रैकेट का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

