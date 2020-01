सड़क हादसे में शबाना आजमी घायल, मुंबई-पुणे हाईवे पर ट्रक से टकराई कार

नई दिल्ली। मशहूर अभिनेत्री और सोशल वर्कर शबाना आजमी ( Shabana Azmi ) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। शबाना आजमी सड़के हादसे ( Road Accident ) में घायल हो गई हैं। ये हादसा मुंबई-पुणे हाईवे ( Mumbai-Pune Highway ) पर हुआ है। शुरुआत में मिली जानकारी के मुताबिक शबाना आजमी की कार एक ट्रक से टकराई जिसके बाद आजमी बुरी तरह घायल हो गईं।

हादसे को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि शबाना आजमी इस दुर्घटना में जख्मी हो गई हैं। उन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है।

आपको बता दें कि हाल में पति जावेद अख्तर के जन्मदिन पर शबाना आजमी ने जमकर सुर्खियां बंटोरी थीं। जावेद अख्तर के जन्मदिन का पार्टी को भी 70 के दशक की थीम पर रखा गया था।

निर्भया केस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बनाया नया रिकॉर्ड

On this date 55 years ago a 19 year old boy got down at Bombay Central Station with 27 rupees in his pocket and dreams in his [email protected] slept on pavements went without food 4 days but belief in himself.A story of not giving up to adversity and dignity. I salute him