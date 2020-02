शीना बोरा हत्याकांड : अदालत ने पीटर मुखर्जी को दी जमानत, इसके बावजूद नहीं आएंगे बाहर

मुंबई : शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora Murder) के अभियुक्त और इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी (Peter Mukherji) को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि इसके बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हाईकोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध पर छह सप्ताह के लिए इस आदेश के अमल पर रोक लगा दी है, ताकि वह सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें।

अदालत ने कहा- प्रथम दृष्टया में साक्ष्य नहीं

जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया मुखर्जी के खिलाफ अपराध में शामिल होने के सबूत नहीं है। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने मुखर्जी को दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। न्यायमूर्ति सांबरे ने कहा कि जब अपराध हुआ, तब पीटर मुखर्जी भारत में नहीं था। उन्होंने जमानत देते हुए स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया। न्यायमूर्ति सांबरे ने कहा कि आवेदक चार साल से भी ज्यादा समय से कारावास में है और हाल में ही उसकी बाईपास सर्जरी हुई है।

