मुंबई: चर्चित शीना बोरा मर्डर केस में आज नया खुलासा सामने आया है। शीना के भाई मिखाइल बोरा ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ बयान दर्ज कराया है। मिखाइल बोरा ने अपने बयान में घटनाओं का जिक्र किया कि किस प्रकार शीना की मौत का प्लान बनाया गया । बता दें कि इस मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल जेल में बंद हैं। इससे पहले मिखाइल बोरा ने सीबीआई को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उसे अपनी मां इंद्राणी मुखर्जी से खतरा है। इंद्राणी मुखर्जी इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी है।

Sheena Bora murder case: Mikhail Bora, Sheena Bora’s brother, has testified in Special CBI Court against Indrani Mukerjea. In his testimony, he has narrated a chain of events leading to the death of Sheena Bora. #Mumbai (file pic) pic.twitter.com/GcDw90xr9v