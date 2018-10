अमृतसर: हादसे वाली जगह से थोड़ी दूर शिवाला रेलवे क्रॉसिंग पर अज्ञात लोगों ने किया पथराव

अमृतसर। दशहरे के मौके पर अमृतसर में हुए बड़े ट्रेन हादसे के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोगों का ये गुस्सा रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नेताओं के खिलाफ है। अमृतसर ट्रेन हादसे में अभी तक 60 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 70 के करीब लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है।

शिवाला रेलवे क्रॉसिंग पर हुई तोड़फोड़

खबर आ रही है कि अमृतसर के शिवाला रेलवे क्रॉसिंग पर कुछ अज्ञात लोगों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। जानकारी के मुताबिक, बीती रात चौड़ा बाजार इलाके में हुए ट्रेन हादसे के बाद ही शिवाला रेलवे क्रॉसिंग को लोगों ने निशाना बनाया। एएसआई जसपाल सिंह के मुताबिक, बीती रात कुछ लोगों ने हादसे के बाद रेलवे क्रॉसिंग पर पथराव किया। इस दौरान क्रॉसिंग की सभी खिड़कियां तोड़ दीं। पथराव के समय क्रॉसिंग पर जो पुलिसवाला मौजूद था, वो इसमें घायल हो गया है।

सीएम ने दिया मस्जिट्रेट जांच के आदेश

वहीं दूसरी तरफ कल रात हुए हादसे के 12 घंटे बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सुबह अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और घायलों का हालचाल जाना। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी और चार हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।

रावण दहन के दौरान हुआ भीषण हादसा

आपको बता दें कि कल रात हुए हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 के करीब लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें कि चौड़ा बाजार के पास जोड़ा फाटक से कुछ दूरी पर रावण दहन के दौरान ये हादसा हुआ था। पठानकोट से आ रही जालंधर-अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ी के नीचे सैंकड़ों की संख्या में लोग कुचल दिए गए। जिस दशहरा आयोजन के दौरान ये हादसा हुआ, उसका आयोजन कांग्रेस पार्षद के बेटे ने किया था, जिसके बाद से पूरा परिवार फरार है।

Amritsar: Shivala Railway Crossing vandalised by unidentified persons last night after #AmritsarTrainAccident. Jaspal Singh, Assistant Sub-Inspector, Government Railway Police, says, "window panes were vandalised last night. We found it today.Cabin man was also thrashed."#Punjab pic.twitter.com/D3aKBC5FCi