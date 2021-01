मुरैना जहरीली शराब मामले में एसएचओ निलंबित, सरकार ने दी सफाई

मध्यप्रदेश। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत के बाद इलाके एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में सफाई पेश की गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुरैना में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत के बाद कहा कि मैं इससे बहुत दुखी हूं। एसएचओ को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी साइट पर पहुंच गए हैं। एक टीम मामले की जांच करेगी। आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा।

I'm deeply saddened by this. SHO has been suspended immediately. Senior officials have reached the site. A team will investigate the matter. Accused won't be spared: Madhya Pradesh Minister Narottam Mishra on 10 people died after consuming poisonous liquor in Morena pic.twitter.com/l73eDOyhjr