कनाडा से शूटर को आया था कॉल, 'सिद्धू मूसेवाला की हट गई सुरक्षा, तुरंत काम को दो अंजाम

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा अपडेट सामने आया है। दरअसल सिद्धू की सुरक्षा पर हत्यारों की पूरी नजर थी। जैसे ही सिद्धू की सुरक्षा कनाडा से शूटर्स के पास तुरंत फोन कॉल आ गया। इस कॉल के जरिए शूटर्स को अहम निर्देश दिए गए।

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेलावा मर्डर केस में चल रही जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल सिद्धू मूसेलावा की हत्या वाले दिन यानी 29 मई से ठीक एक दिन पहले 28 तारीख को कनाडा से एक अहम कॉल आया। इस कॉल के जरिए शूटर्स को अहम निर्देश दिए गए। दरअसल कॉल पर शूटर्स को ये बताया गया कि सिद्धू की सुरक्षा हट गई है और तुरंत काम को अंजाम दिया जाए। कनाडा से आए फोन कॉल और शूटर्स के बीच हुई बातचीत ने सभी को चौंका दिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 28 मई को सुबह करीब 11 बजे कनाडा से एक फोन कॉल आता है। ये फोन कॉल गोल्डी बराड़ का है जो प्रियव्रत फौजी के फोन पर आता है।

Sidhu Moosewala Murder Case Call From Canada To Shooters For Attack