PUBG के लिए माँ की हत्या, पिता ने कहा- मुझे पता था उसने माँ को मार डाला है

Murder over PUBG: PUBG खेलने के लिए अपनी माँ की हत्या करने वाले आरोपी लड़के को कोई पछतावा नहीं है। अब उसके पिता ने पुरी कहानी बताई है। इसके साथ ही बेटे को माफ करने की मांग भी कर रहा है।

PUBG हत्याकांड के मामले ने देशभर में ऑनलाइंस गेम्स पर बैन का विषय एक बार फिर से चर्चा में है। यूपी के लखनऊ में एक 16 वर्षीय लड़के ने अपनी माँ को केवल इसलिए जान से ममार डाला क्योंकि वो उसे PUBG खेलने से मना करती थी। अब इस मामले में लड़के के पिता ने बड़ा खुलासा किया है। लड़के के पिता ने कहा है कि बेटे की हरकत से ही शक हो गया था कि उसने अपनी माँ को मार दिया है।

son kills mother for PUBG, father told whole story of murder