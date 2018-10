गुरुग्राम: जज की पत्नी के बाद बेटा भी हारा जिंदगी की जंग, डॉक्टर घोषित कर चुके थे ब्रेन डेड

गुरुग्राम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीते 13 अक्टूबर को जज की पत्नी और बेटे को गोली मारी गई थी। घटना के 10 दिनों के अंदर जज की पत्नी और बेटे दोनों की मौत हो गई है। जज के बेटे ध्रुव ने मंगलवार तड़के मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक, आज सुबह चार बजे ध्रुव ने अंतिम सांस ली। इस अस्पताल में उसका पिछले 10 दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई।

घटना वाले दिन ही पत्नी की हो गई थी मौत

इससे पहले जज की पत्नी ऋतु की भी घटना वाले दिन ही मौत हो गई थी। ऋतु की मौत के बाद ही डॉक्टरों ने ध्रुव के ब्रेन को भी डेड घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि इस शूटआउट में ध्रुव गंभीर रूप से घायल हुआ था। बताया जा रहा है कि एडिशनल सेशन जज कृष्णकांत शर्मा ने बेटे ध्रुव के ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला किया है।

13 अक्टूबर को मार्केट में दिनदहाड़े मारी थी गोली

आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को दिनदहाड़े जज कृष्णकांत शर्मा के गनर महिपाल ने गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित मार्केट में ऋतु और ध्रुव को गोली मार दी थी। महिपाल ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया था जब दोनों मार्केट से खरीददारी करके लौट रहे थे। बता दें कि महिपाल जज कृष्णकांत शर्मा का पिछले डेढ़ साल से गनर था। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने महिपाल को गिरफ्तार कर लिया था।

छुट्टी ना मिलने की वजह से महिपाल था डिप्रेशन में

पुलिस अधिकारियों ने बाद में बताया था कि महिपाल पिछले कुछ दिनों से घर जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं दी जा रही थी। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और घटना से पहले उसका ऋतु और ध्रुव से झगड़ा हुआ। इसके बाद उसने दोनों को गोली मार दी। जांच अधिकारियों में से एक ने बताया, "जज भी अक्सर उसे डांटते थे।" अधिकारी ने बताया कि शनिवार को भी जज की पत्नी ने बाजार जाते समय कार में उसे डांटा। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें महिपाल ऋतु और ध्रुव को गोली मारने के बाद आराम से उन्हें गाड़ी में डालकर ले जा रहा था।

