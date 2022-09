सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने रची थी हत्या की साजिश! अब लाल डायरी खोलेगी अहम राज

बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मौत मामले में लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बीच ये बात सामने आ रही है कि, सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने हत्या को लेकर साजिश की बात कुबूल कर ली है। हालांकि गोवा पुलिस अभी और सुबूत जुटाने में लगी है।

सोनाली फोगाट के मौत मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच गोवा पुलिस के हाथ सोनाली फोगाट की तीन लाल डायरिंग लगी है। माना जा रहा है कि ये डायरिंग कई अहम खुलासे कर सकती हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने पुलिस पूछताछ में ये बात कुबूल कर ली है कि, सोनाली की हत्या को लेकर साजिश रची गई थी। गोवा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया है कि सुधीर सांगवान ने हिरासत में पूछताछ में सोनाली फोगट को गुड़गांव से गोवा लाने की साजिश कबूल की है।





Sonali Phogat Murder Case Goa Police May Visit Sudhir Sangwan House Red Diaries Will Reveals Many Secrets