झारखंडः 9वीं में फेल होने पर टीचर को पेड़ से बांधकर पीटा, Video वायरल, DDC बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

पेड़ से बांधकर शिक्षकों की पिटाई का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो झारखंड के दुमके जिले का है। बताया जा रहा है कि 9वीं की परीक्षा में फेल होने से नाराज छात्रों ने शिक्षक और स्कूल स्टाफ को पेड़ से बांधकर पीटा। साथ ही पिटाई का वीडियो भी फेसबुक पर लाइव कर दिया।

Students of high school beat up assistant teacher & clerk in dumka jharkhand