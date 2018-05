नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर केस में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। पुलिस ने चार साल बाद पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में सेक्शन 306 और 498 ए के तहत चार्जशीट दाखिल की। करीब तीन हजार पेज की चार्जशीट में पुलिस ने शशि थरूर को संदिग्ध आरोपी माना है। पुलिस ने सेक्शन 306 के तहत शशि थरूर ने आत्महत्या के लिए उकसाया और प्रताड़ित किया। इसके अलावा घरेलू हिंसा या पत्नी के साथ क्रूरता की धारा 498ए का भी चार्जशीट में उल्लेख किया गया है। इस केस की अगली सुनवाई 24 मई को होगी।

थरूर ने दी सफाई

शशि थरूर ने चार्जशीट में अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत करार दिया है। साथ ही कहा कि वह इसको लेकर आगे कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि सुनंदा को जानने वाले यह अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ मेरे उकसाने से वह खुदकुशी नहीं कर सकती। थरूर ने आगे लिखा कि इस केस में साढ़े 4 साल बाद जांच के बाद दिल्ली पुलिस का ऐसे नतीजों पर पहुंचना उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। थरूर ने दावा करते हुए कहा कि '17 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में अधिकारी ने कहा था कि इस केस में उन्हें किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले अब 6 महीने बाद मेरे ऊपर खुदकुशी करने के आरोप लग रहे हैं। यह अविश्वसनीय है।'

1/2 I have taken note of the filing of this preposterous charge sheet &intend to contest it vigorously. No one who knew Sunanda believes she would ever have committed suicide, let alone abetment on my part. If this is conclusion arrived at after 4+ yrs of investigation, (contd.)