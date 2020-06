Surat: Bank के अंदर पुलिस की दबंगई! महिलाकर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट, FM ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच गुजरात ( Gujarat ) से ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सनसनी मचा दी है। सूरत में एक बैंक के अंदर पुलिस ( Surat Police ) की दबंगई की खबर सोशल मीडिया ( Social Media ) पर तेजी से वायरल ( Video Viral ) हो रहा है। जैसे ही यह मामला सामने आया वित्त मंत्री ( Finance Minister ) निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सूरत सिटी के पुलिस कमिश्नर ( Police Commissioner ) और जिले के कलेक्टर ( DM ) से बात की है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने घटना की बारीकी से जांच करने के लिए कहा है और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Bankers r working tirelessly amid lockdown & Covid19 spread but still facing wrath of common people & authorities as well.

They lady who was assalted by policeman @CP_SuratCity is having 10 month old baby & now sustain fracture!!@vibhavaridave @smritiirani#ShameSuratPolice pic.twitter.com/gW1nkD6Etf