Sushant Death Case: रिया समेत 5 लोगों से पूछताछ में जुटी ED, CBI आज ले सकती है बयान

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case )

में उनकी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ( actress rhea chakraborty ) प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) के निशाने पर है। ईडी रिया चक्रवर्ती ( rhea chakraborty ) से लगातार पूछताछ कर रही है। इस दौरान रिया का भाई, पिता व सुशांत के पूर्व बिजेनस मैनेजर श्रुति मोदी ( Sushant's former business manager Shruti Modi ) भी ईडी कार्यालय ( ED Office ) में हैं। ईडी रिया से सुशांत ( Sushant Singh Rajput ) के पैसों को लेकर सवाल पूछेगी। आपको बता दें कि सुशांत के पिता केके सिंह ने बिहार में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इस दौरान अभिनेता के पिता ने रिया पर सुशांत को ब्लैकमेल करने, बैंक अकाउंट से उसके पैसे निकाले व परिवार से दूर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब चूंकि इस मालमें पैसों के लेनदेन का भी जिक्र है, इसलिए ED केस में सक्रिय हो गई है और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि रिया ईडी के सामने अपने खर्चों का सबूत देना होगा।

#SushantSingRajputDeathCase : Actor Rhea Chakraborty, her brother Showik Chakraborty and her father arrive at Enforcement Directorate office in Mumbai. pic.twitter.com/ujsQdQ7WYz

रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही ED

सुशांत डेथ केस ( Sushant Death Case ) में ईडी ने अभिनेता के फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की है। सिद्धार्थ पिठानी ही सुशांत के साथ फ्लैट शेयर करता था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के दिन भी सिद्धार्थ पिठानी फ्लैट में मौजूद थे। दरअसल, ईडी सिद्धार्थ से उनके व सुशांत के फाइनेंस व लेनदेन के बारे में पूछताछ करेगी। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के लिए क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर के तौर पर भी काम करते थे। आपको बता दें कि सुशांत केस में ED रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है। जानकारों की मानें तो ईडी रिया चक्रवर्ती से उनके हाल ही में किए गए निवेश की डिटेल मांग सकती है।

#SushantSinghRajputDeathCase: Sushant's friend Siddharth Pithani arrives at Enforcement Directorate (ED) office in Mumbai. ED had asked Siddharth to appear before the agency today. pic.twitter.com/nX4YwDTrpc