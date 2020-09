Sushant Singh Rajput Case: 10 घंटे पूछताछ के बाद शोविक-मिरांडा गिरफ्तार

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शुक्रवार को ड्रग्स एंगल को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की। एनसीबी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ( showik chakraborty ) और सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ( Samuel Miranda ) को गिरफ्तार कर लिया है। अब शनिवार को अदालत में इनकी पेशी होगी।

रिया चक्रवर्ती के केस में कैसे आया था शोविक का नाम

इससे पहले शुक्रवार को दिन में एनसीबी की टीम ने मिरांडा और शोविक के घरों की तलाशी भी ली थी और शोविक का लैपटॉप-मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने इस बात की पुष्टि कर ली है कि ड्रग पेडलर अब्दुल बासित परिहार से शोविक गांजा मंगवाता था। जबकि उसे पेमेंट गूगल पे के जरिये करता था।

एनसीबी के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अब एजेंसी दोनों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेने मांग करेगी। इसके बाद गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ ही आगे की पूछताछ की जाएगी। इतना ही न हीं दोनों से उनके जब्त किए गए लैपटॉप और फोन चैट से मिली जानकारी को लेकर भी पूछताछ की जाएगी।

गौरतलब है कि एनसीबी ने बीते 26 अगस्त को रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती, टैलेंट मैनेजर जया साहा, सुशांत की असिस्टेंट मैनेजर श्रुति मोदी और गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्य के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद एनसीबी को मामले की जांच के लिए कहा था।

कौन है सैमुअल मिरांडा, जिसके खिलाफ CBI ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में दर्ज की FIR

रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के साथ ही मिरांडा और सुशांत के साथ फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी के बीच व्हाट्सएप चैट के खुलासे के बाद से ड्रग्स एंगल के हिसाब से मामले की छानबीन शुरू कर दी गई थी। बता दें कि सीबीआई, ईडी के बाद अब इस मामले में तीसरी केंद्रीय जांच एजेंसी एनसीबी भी शामिल हो गई है।

एनसीबी ने मुंबई की एक अदालत में शोविक और परिहार के बीच संबंध को लेकर कई खुलासे किए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स के एंगल की जांच शुरू किए जाने के बाद परिहार को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। एनसीबी अधिकारियों की मानें तो गिरफ्तार किए जाने के बाद ड्रग-पेडलर जैद विलात्रा ने इस बात का खुलासा किया था कि परिहार उसके पास से गांजा-मारिजुआना का रिसीवर था।

Maharashtra: Brother of #RheaChakrobarty, Showik brought to Narcotics Control Bureau (NCB) office in Mumbai.



The Bureau had summoned Showik Chakraborty and Samuel Miranda to join the investigation in connection with #SushantSinghRajput death case. pic.twitter.com/nDasAIS7vk