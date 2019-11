JNU में विवेकानंद की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, भाजपा ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू यानी जेएनयू में फीस हाइक का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मुद्दे ने वहां की आवो हवा में जहर घोल दी है। कुछ उपद्रवियों ने उद्घाटन से पहले कैंपस के अंदर मौजूद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की और वहां अभद्र टिप्पणियां भी लिख दी। मामला संज्ञान में आते ही हड़कंप मच गया और तुरंत प्रतिमा को ढक दिया गया है। फिलहाल, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।

बताया जा रहा है कि गुरुवार को जेएनयू कैंपस के अंदर कुछ उपद्रवियों ने स्‍वामी विवेकानंद की मूर्ति को क्षति पहुंचाया। इतना ही नहीं वहां मूर्ति के पास अपशब्द को लिख कर किसी खास राजनीतिक पार्टी के खिलाफ अपना विरोध भी जताया है। इस घटना के बारे में उस समय पता चला जब कुछ छात्र यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक ब्लॉक में कुलपति से मिलने पहुंचे थे। ये सभी छात्र हॉस्टल की बढ़ी हुई फीस के विरोध के चलते यहां जुटे थे। जैसे ही

Delhi: A statue of Swami Vivekananda inside Jawaharlal Nehru University(JNU) was vandalized by miscreants.More details awaited. pic.twitter.com/UM8QPWjlOU