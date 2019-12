हैदराबाद एनकाउंटरः तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इस दिन तक सुरक्षित रखें चारों शव

हैदराबाद। हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार सुबह हैदराबाद के चेटनपल्ली के रंगारेड्डी फ्लाईओवर के नीचे हुए डॉ. दिशा के गैंगरेप-मर्डर के चारों आरोपियों के एनकाउंटर के बाद की कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट ने राज्य को आदेश दिया है।

BIG NEWS: हैदराबाद एनकाउंटर में खत्म इस आरोपी की पत्नी का बड़ा खुलासा... फिर पुलिस के सामने रखी बड़ी डिमांड

तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों के शवों को राज्य में सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि चारों आरोपियों के शवों को 9 दिसंबर सुबह 8 बजे तक संरक्षित रखे जाए।

ब्रेकिंगः दिशा के आरोपियों का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों पर छाए संकट के बाद... सभी के खिलाफ की गई...

इससे पहले शुक्रवार दिन में एनकाउंटर के स्थान पर विभिन्न जांचों और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने कहा था कि शवों को पोस्टमार्टम के बाद संबंधित परिवारों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि आरोपियों के परिजनों ने इनके शवों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

Telangana High Court has directed that the bodies of the four accused (in rape and murder of woman veterinarian), who were killed in the encounter today be preserved by the State till 08:00 pm on December 9. pic.twitter.com/SAeydG3kwZ