तेलंगाना एमएलसी चुनाव : जीत की खुशी में जश्न के दौरान TRS हेडक्वार्टर में लगी आग

नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित टीआरएस हेडक्वार्टर में शनिवार को उस समय आग लग गई, जब पार्टी के कार्यकर्ता एमएलसी चुनाव में जीत की खुशी में जश्न मना रहे थे। बताया जा रहा है कि पटाखों की वजह से TRS मुख्यालय में आग लगी।

Hyderabad: Fire broke out at Telangana Rashtra Samithi (TRS) party headquarters in Banjara Hills while they were celebrating the victory of party's MLC candidate from Hyderabad-Ranga Reddy-Mahabubnagar graduates constituency. #Telangana pic.twitter.com/RWciZrdkvI