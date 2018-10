घाटी में आतंकियों की दहशतगर्दीः त्राल में सेना के कैंप पर हमला तो बडगाम में एसपीओ को मारी गोली

नई दिल्ली। आतंकियों ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों का सबूत दिया है। घाटी में शनिवार की रात आतंकियों ने सेना के कैंप समेत दो स्थानों पर हमला किया। इसमें एक एसपीओ घायल हो गया। दोनों घटनाओं के बाद पूरे इलाके में सर्च आपरेशन चलाया गया। दक्षिणी कश्मीर के त्राल में शनिवार रात करीब 10.40 बजे आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया। बाजवानी इलाके में 42 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग निकले। हालांकि, इसमें किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। एक सप्ताह में त्राल में यह सुरक्षाबलों के ठिकाने पर हमले की तीसरी घटना है।

Baramulla: A joint team of Army's 22 RR, Special Operation Group (SOG) and Central Reserve Police Force (CRPF) in early hours of this morning launched a cordon & search operation in Sopore's Zaloora on suspicion of movement of suspected terrorists in the region. #JammuAndKashmir — ANI (@ANI) October 28, 2018

Jammu and Kashmir: A Special Police Officer (SPO) was injured after being fired upon by suspected terrorists at Chrawni area of Charisharif in Central Kashmir’s Budgam district yesterday evening. — ANI (@ANI) October 28, 2018

इससे पहले सेना व सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला कर चुके हैं। इस हमले के अलावा मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चरार ए शरीफ में आतंकियों ने देर रात एसपीओ मोहम्मद हफीज को गोली मार दी। घटना चारवानी गांव की है। घायल एसपीओ, एसडीपीओ कार्यालय चरार ए शरीफ में तैनात हैं। घायल होने के बाद उन्हें तत्काल श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर शनिवार देर रात सौपोर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने पंचायत घर को आग के हवाले कर दिया। नौपोरा स्थित इस पंचायत घर को जलाने की सूचना मिलते ही फायरब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कर के बाद आग पर काबू पाया गया।

Sopore: A panchayat ghar in Nowpora area was set ablaze by unknown persons last night. Fire tenders reached the spot & doused the fire. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/IjcweA3DZr — ANI (@ANI) October 28, 2018

मार गिराए थे 6 आतंकी

आपको बता दें इससे पहले गुरुवार दोपहर को अनंतनाग और बारामूला में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। इसमें से कई आतंकी उच्च शिक्षा प्राप्त थे। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखला कर ही आतंकी सेना के कैंपों को लगातार निशाना बना रहे हैं। उधर..सेना प्रमुख बिपिन रावत भी शनिवार को आतंकियों के खिलाफ जमकर बोले...खास तौर पर उन्होंने पत्थरबाजों की तुलना आतंकियों से की। रावत ने कहा कि पत्थरबाज भी आतंकियों से किसी मायने में कम नहीं हैं। वे भी घाटी में अशांति और दहशत फैलाने का काम ही कर रहे हैं।