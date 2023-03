बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने फूंकी फसल

डबराPublished: Mar 27, 2023 05:45:32 pm Submitted by: संजय तोमर

सिला गांव में पांच बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल स्वाह

The spark from the electric wires burnt the crop, news in hindi, mp news, dabra news

भितरवार.अभी किसान ओलावृष्टि की आपदा से जूझ रहे थे कि भितरवार के सिला गांव में रविवार को बिजली के तारों से निकली चिंगारी से दो किसानों की 5 बीघा गेहूं की फसल जल गई है।